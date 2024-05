A Sennori gli alunni delle elementari diventano ecoreporter

Video, interviste, racconti, disegni, puntando i fari sull'ambiente e sul ciclo dei rifiuti.

È quanto hanno realizzato gli alunni delle scuole di Sennori, che si sono calati nei panni di ecoreporter diventando protagonisti di "Econews: la voce dell'ecologia a scuola", progetto che si è concluso oggi, ideato dalla Gesenu, la società che gestisce il servizio di igiene urbana nel comune di Sennori.

Econews è un telegiornale online pensato per bambini e ragazzi, attraverso il quale un comunicatore ambientale nei panni di ecoreporter ha raccontato ai giovani studenti curiosità e notizie dal mondo dei rifiuti, informandoli anche su fatti di attualità strettamente legati alle tematiche ambientali.

Bambini e ragazzi si sono impegnati per realizzare video, interviste, disegni e brevi racconti con cui hanno documentato la realtà ambientale che li circonda, focalizzandosi sui temi dell'ecologia e della raccolta differenziata dei rifiuti. Questa mattina i bambini delle classi 3ªA, 3ª B e 2ªA della primaria di via Marconi hanno fatto una visita guidata all'Ecocentro di Sennori, in modo da capire cosa sia un punto di raccolta polivalente e come avviene il conferimento e lo smistamento dei rifiuti.

Quindi, nella palestra di via Marconi, si è svolta la cerimonia finale del progetto, con la premiazione degli alunni che hanno partecipato all'iniziativa assistendo agli incontri online e realizzando i loro lavori.



