Basket: Halilovic è il nuovo centro della Dinamo Sassari

Miralem Halilovic è il nuovo centro scelto dalla Dinamo Banco di Sardegna Sassari per la prossima stagione agonistica.

Halilovic, bosniaco di Tuzla classe 1991, centro di 206 cm per 106 kg, nella passata stagione ha giocato nelle file del Galatasaray, in Turchia, ed è il capitano della nazionale del suo Paese, la Bosnia.

Il bosniaco è il secondo acquisto della Dinamo in vista della prossima stagione, dopo la firma del play statunitense Justin Bibbins. Due giocatori che hanno giocato insieme a Nanterre, in Francia, dimostrando grande intesa ed efficacia, e che ora si ritrovano in Sardegna per rilanciare le ambizioni della squadra sassarese dopo un'annata deludente.

"Siamo felici di essere riusciti a portare a casa la firma di Miralem, giocatore importante, che già in passato avevamo seguito da vicino ma per una serie di fattori non eravamo riusciti a firmare", spiega il gm della Dinamo, Federico Pasquini. "Ha tecnica, esperienza, conosce benissimo il coach e può portarci leadership all'interno della costruzione del gruppo. Inoltre è stato determinante il rapporto con Justin con cui ha un rapporto molto stretto", conclude il dirigente biancoblu.

"Conosco molto bene Miralem, giocatore tecnico, di grande energia con buone mani", commenta il coach della Dinamo, Markovic. "È un combattente, uno che dà sempre il massimo, è un lungo che ha intelligenza cestistica ed esegue gli short roll in maniera eccellente. Ha personalità, esperienza, penso potrà essere un'addizione importante per noi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA