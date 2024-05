Treni più veloci nella tratta per Carbonia, lavori per 9 milioni

Proseguono gli interventi di potenziamento infrastrutturale in Sardegna tra le stazioni di Villamassargia e Carbonia sulla linea Cagliari - Decimomannu - Villamassargia - Carbonia. Dal 28 maggio al 30 settembre Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del polo infrastrutture del Gruppo FS, svolgerà attività di risanamento della massicciata che consentiranno un innalzamento della velocità nel transito dei treni tra le stazioni di Villamassargia e Carbonia.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, la circolazione ferroviaria subirà alcune modifiche in termini di orari di partenza e di arrivo alla stazione di Carbonia.

Il cantiere si estenderà su una superficie di 31 chilometri di linea e vedrà quotidianamente impegnati 40 tecnici tra operatori di Rete Ferroviaria Italiana e ditte appaltatrici per un investimento economico complessivo di oltre 9 milioni di euro.

Durante l'apertura del cantiere le partenze e gli arrivi dei treni alla stazione di Carbonia subiranno variazioni di orario: anticipi di 5 minuti nelle partenze e posticipi di 5 minuti per gli arrivi.



