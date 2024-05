Oltre tre decenni di musica per Narcao Blues

Narcao si tinge di blues. Il paese nel cuore del Sulcis è pronto ad accogliere, dal 24 al 27 luglio, la 34/a edizione dello storico festival. Nel cartellone di Narcao Blues nomi importanti della scena internazionale come Jason Ricci & The Bad Kind, Martin Barre, leggendario chitarrista inglese, per oltre quarant'anni componente chiave dei Jethro Tull, Tommy Castro & The Painkillers, Moore Plays Moore feat. Jack Moore, Southern Avenue, Selwyn Birchwood, Artur Menezes, Cek and The Stompers.

La formula prevede due set per ognuna delle quattro serate.

"Nonostante le grandi difficoltà legate alla scarsa presenza di artisti blues in giro per l'Europa - spiega il direttore artistico Gianni Melis - siamo riusciti a garantire anche per questa trentaquattresima edizione del nostro festival un cartellone di grande qualità. Lo testimoniano i concerti in esclusiva nazionale di Jason Ricci e di Tommy Castro, due artisti incredibili che arriveranno direttamente dagli States per suonare a Narcao". Spazio a nuove proposte, con artisti già affermati, come i Southern Avenue, Selwyn Birchwood, Artur Menezes, per il blues europeo con il progetto Moore Plays Moore e per quello italiano con Cek Franceschetti and The Stompers.

Melis sottolinea anche "la presenza di una leggenda del rock come Martin Barre dei Jethro Tull. Impreziosisce il cartellone e amplia ulteriormente i confini del festival, che sa guardare oltre il suo genere di riferimento, ma sempre tenendo fede al suo credo, quello che fa sì che la gente si fidi di noi ogni anno: la qualità degli artisti che calcano il nostro palco".

Un appuntamento che rimarca il legame con il paese in cui è nato nel 1989 e dove ha sede l'associazione culturale culturale "Progetto Evoluzione" che lo organizza e promuove. Nell'arco di oltre tre decenni sono tanti e di spicco gli artisti saliti sul palco allestito in piazza Europa. Tra i tanti Michael Coleman, Popa Chubby, Canned Heat, Fabio Treves, Mick Taylor, Eric Sardinas, John Mayall, Roberto Ciotti, Peter Green, Larry Carlton, James Cotton, Lucky Peterson, Luke Winslow-King, Billy Gibbons, Otis Taylor, James Senese e i Blues Brothers.



