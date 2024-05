Il lago di Gusana scenario per il festival BeerBagia

Il porticciolo turistico, sulle sponde del lago di Gusana, a Gavoi, è lo scenario di BeerBagia.

Il festival all'aperto promosso dall'omonima associazione, dedicato alle birre artigianali di qualità, accoglie, dal 31 maggio al 2 giugno, 10 birrifici artigianali e 10 postazioni street food. Tra gli ospiti, sabato 1 giugno, unica data in Sardegna, attesissimi, i Persiana Jones, forti rappresentanti dello scenario ska-punk italiano.

Nel programma della 2/a edizione, a ingresso libero, ancora musica, djset, degustazioni, escursioni in mountain bike e il concorso "BeerBagia Homebrewing", dedicato a chi produce birra fatta in casa. BeerBagia si arricchisce anche con il partenariato con l'associazione "Le donne della birra": creata da tre professioniste impegnate nel settore, conta 150 persone con l'obiettivo di promuovere il ruolo femminile in questo ambito e diffondere e migliorare la conoscenza della cultura della birra di qualità.

L'evento ha il contributo di comune di Gavoi, Fondazione di Sardegna, Consorzio Bim Taloro, Vintegia - second style research, la collaborazione di associazioni del territorio e il supporto di numerose realtà locali. L'evento, a ingresso gratuito, vedrà come ospiti i birrifici: 4Mori (Guspini, Sud Sardegna), BAM - Birrificio Artigianale Mogorese (Mogoro, OR), Birrificio D'Ogliastra (Baunei, NU), Exmù Birrificio Agricolo (Sassari), Mascagni (Quartu S.Elena, CA), Masko (Fonni, NU), Nanumoru (Sanluri, Sud Sardegna), Birra Puddu (Santa Giusta, OR), Birrificio Agricolo ReForte (Benetutti, SS), Zemyna (Nuoro).



