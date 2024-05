Conte, 'cancellare il disastro su eolico in Sardegna'

"Non c'è stato negli anni passati un piano regionale, adesso bisogna cancellare il disastro fatto e lavorare per un piano di programmazione serio". Giuseppe Conte, a Sassari per il tour elettorale in vista delle elezioni europee e amministrative, interviene con queste parole su quello che è stato definito un assalto degli impianti eolici in Sardegna. "Ora la nuova amministrazione Todde sta lavorando a un piano in modo da perseguire una transizione ecologica assolutamente necessaria, quindi con investimenti in fonti rinnovabili, ma parlando con i cittadini, con i territori - ha aggiunto - rispettando il paesaggio e le risorse naturali di questa terra".





'Contrastare il ritorno a logiche di austerità'

"Con il voto alle europee abbiamo bisogno di contrastare le logiche dell'austerità che stanno ritornando nel patto di stabilità". Lo ha detto stamattina Giuseppe Conte a Sassari per il suo tour elettorale in Sardegna. "Dobbiamo far crescere l'Europa rendendola sempre più competitiva proteggendo anche il nostro tessuto produttivo a livello europeo".

Raid Israele, 'il governo non fa nulla, solo astensioni'

Il leader del M5S, Giuseppe Conte, a Sassari per la campagna elettorale delle elezioni europee e per sostenere il candidato sindaco del campo largo, Giuseppe Mascia, condanna il raid aereo che Israele ha compiuto nella notte in una tendopoli di Rafah, uccidendo almeno 40 civili: "Abbiamo denunciato da mesi l'azione di Netanyahu contraria al diritto internazionale", sostiene l'ex presidente del Consiglio italiano. "È un'azione assolutamente sproporzionata. Il massacro di Rafah è sotto gli occhi di tutti, abbiamo addirittura civili palestinesi, donne e bambini, bruciati vivi. Abbiamo chiesto al nostro governo di darsi da fare per creare pressione, ma invano, non abbiamo ottenuto nulla, solo astensioni in sede Onu", continua Conte. "Continueremo a chiedere assolutamente che si interrompa questo massacro inaccettabile. Anche sul fronte Ucraina, l'Italia e l'Unione europea, la Nato, non stanno facendo nulla. Sono noi ci battiamo in modo concreto, determinato, per un orizzonte di pace".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA