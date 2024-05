Concerti e degustazioni da giugno a settembre a S.Pantaleo

Il borgo gallurese di San Pantaleo ospiterà - da giugno a settembre - sei serate di concerti e degustazioni di vini del territorio dell'evento Sound, Stone & Soul Festival targato Laborintus e Consorzio Turistico San Pantaleo.

Tutti i concerti si terranno in piazzale via Molise e cominceranno alle 22, introdotti da esperti della materia. Ogni serata si aprirà alle 19.30 con degustazioni di vino provenienti da tre cantine della Gallura: la Tenuta Muscazega di Luras, la cantina Consorzio San Michele di Berchidda e le Tenute Faladas di Luras. A coordinare il tutto sarà il Museo del Vino di Berchidda Enoteca regionale Muvisardegna.

Si parte il 2 giugno con un omaggio a Fabrizio De André e un concerto su "La buona novella" con gli arrangiamenti di Gabriele Verdinelli. Si esibiranno Carlo Doneddu, voce e chirarra acustica, Maria Antonietta Azzu voce narrante e l'Ensemble Laborintus, accompagnati dal gruppo vocale Joyful Soul, composto da 23 coristi sotto la direzione del maestro Daniele Manca.

Il 26 giugno è in calendario il progetto "Ester Formosa e Elva Lutza". A luglio, il 10, l'omaggio alla cantante jazz e blues Billie Holiday con "Un mistero nero", un concerto con la cantante e musicista Rossella Faa, Maria Antonietta Azzu che sarà la voce narrante e l'Ensemble Laborintus. Il 17, invece, sarà la volta di "New song" con la voce di Marta Raviglia e l'Ensemble Laborintus. "Mina ritratta in bianco e nero", con Rita Casiddu insieme all'Ensemble Laborintus è previsto l'11 settembre.

Il 18 chiusura con il concerto per sax e quartetto d'archi "Dal jazz al tango passando per...Girotto".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA