Triathlon, 5 atleti italiani alle Olimpiadi col 3/o pass donne

Alle World Triathlon Championship Series di Cagliari l'Italia ottiene ufficialmente il terzo pass femminile per i giochi olimpici di Parigi 2024: attese dunque nella capitale francese tre donne tra Ilaria Zane, Verena Steinhauser, Bianca Seregni e Alice Betto. Per la seconda Olimpiade consecutiva l'Italia schiererà cinque atleti complessivamente, tre donne e due uomini - insieme a colossi come Gran Bretagna, Stati Uniti e Australia - su sei possibili (solo Francia e Germania avranno la massima rappresentanza).

E francese è proprio la vincitrice della Wtcs Cagliari 2024, Cassandre Beaugrand (col tempo di 01:47:25), che ha preceduto la tedesca Lisa Tertsch e l'inglese Beth Potter.

Quattro le azzurre schierate sul lungomare del Poetto del capoluogo sardo - che per il terzo anno ha ospitato la tappa italiana di World Triathlon Championship Series - Verena Steinhauser, Bianca Seregni, Ilaria Zane e Alice Betto.

A tagliare per prima il traguardo è stata Steinhauser, atleta delle Fiamme Oro, che ha chiuso in 13/a posizione con un tempo di 1:48:34. Diciottesima Bianca Seregni, in 1:49:23. Si sono ritirare invece Alice Betto e Ilaria Zane, rispettivamente nella frazione bici e corsa dopo aver accusato dei piccoli colpi di calore.

"Dopo aver qualificato due uomini, oggi abbiamo anche la terza donna e avremo cinque atleti a Parigi. Siamo riusciti a farlo in casa dimostrando al mondo la qualità assoluta che l'Italia del triathlon ha acquistato in questi anni nella gara più attesa della stagione prima delle Olimpiadi - ha detto il presidente Fitri Riccardo Giubilei - Un grazie particolare va alle ragazze e ai ragazzi che hanno realizzato l'impresa di portare la nostra federazione a essere protagonista ai Giochi di Parigi, anche con la qualifica della staffetta, dopo tre anni di mandato in salita".



