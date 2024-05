Perde il controllo della moto, centauro muore nel Sassarese

Un centauro è morto questa sera nel Sassarese. Si trovava sul suo scooter sulla provinciale 10 nel territorio di Bottida quando ha perso il controllo del mezzo a due ruote. La moglie, che si trovava con lui sulla moto, è stata trasportata con l'elisoccorso in gravi condizioni all'ospedale di Sassari.

L'incidente è avvenuto attorno alle 16.30: le cause sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bono e i carabinieri.



