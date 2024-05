Maltempo: auto si ribalta più volte nel Nuorese, donna ferita

Un'auto si è ribaltata più volte intorno alle 7.30, al chilometro 64 della statale 131 dcn nel Nuorese a causa del maltempo, finendo la sua corsa contro il guardrail: la donna al volante ha perso il controllo del mezzo a causa dell'aquaplaning mentre era in corso un forte temporale.

Soccorsa da un'ambulanza del 118, l'automobilista è stata trasportata all'ospedale San Francesco di Nuoro in codice giallo. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Nuoro che ha messo in sicurezza e la Polizia stradale.



