Con l'auto in un dirupo a Poltu Quatu, salvi i 2 viaggiatori

Un'auto è uscita di strada, finendo in un dirupo oltre la scarpata sulla strada provinciale 59, nei pressi di Poltu Quatu, nel territorio di Arzachena. I due occupanti sono riusciti ad abbandonare l'auto, per poi essere presi in carico dal personale del 118. L'incidente, per cause ancora da accertare, è avvenuto intorno all'una di questa notte.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Arzachena che ha messo in sicurezza il veicolo e l'area circostante, oltre a due pattuglie dei Carabinieri e di un'ambulanza.



