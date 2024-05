Weekend tra cantine e vigne aperte, 15 aziende coinvolte

Una passeggiata in vigna, un tour in cantina e con assaggi di vini. Il 25 e il 26 maggio ritorna in Sardegna Cantine Aperte. La manifestazione giunta alla 31esima edizione, è promossa dal movimento del Turismo del Vino, 1000 produttori un Italia, di cui 36 nell'Isola. Sono 15 le cantine sarde che aderiscono all iniziativa attesa dagli enoturisti.

Due aziende del sud Sardegna hanno optato per un duplice appuntamento sabato e domenica: Gibadda, nelle campagne di Arbus, e Olianas a Gergei. Porte aperte il sabato per altre sette cantine: nel Sinis Contini di Cabras, nel sassarese, a Codrongianos, le Tenute Soletta e nelle campagne di Sorso Nuraghe Crabioni, in Gallura Li Duni a Badesi, Surrau e Tenute Olbios ad Arzachena, infine nel Mandrolisai tappa alla Famiglia Demelas ad Atzara.

Domenica 26 gli enoturisti potranno scegliere tra Alghero con l'azienda Ledà di Ittiri, in Gallura a Loiri Porto San Paolo La Contralta, in Marmilla Su'entu a Sanluri e Lilliu a Ussaramanna, nel Parteolla con Pala e Audarya entrambe a Serdiana, comune che quest'anno ospiterà l'evento regionale di Calici di Stelle nel parco di Santa Maria di Sibiola il 7 agosto.

In programma visite guidate in cantina e in vigna, degustazioni guidate anche di annate storiche abbinate a proposte golose realizzate da chef e artigiani del gusto. Ancora iniziative per i più piccoli, musica, djset, ma anche itinerari nei dintorni per scoprire le bellezze storiche, artistiche e ambientali.

"L'accoglienza in cantina, l'ospitalità è per noi del Movimento del turismo del vino un valore fondamentale e uno strumento importante per far conoscere a un pubblico sempre più vasto i luoghi di produzione - spiega la presidente regionale Valeria Pilloni - Stiamo lavorando su nuovi progetti per rendere le aziende attrattori turistici per un pubblico sempre più ampio, con l'obiettivo di far avvicinare sempre di più al mondo agricolo famiglie e giovani".



