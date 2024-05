Nuove strisce pedonali rialzate davanti alle scuole di Sassari

Sarà più sicuro attraversare la strada davanti a sei scuole di Sassari.

Il Comune inizierà la prossima settimana i lavori per la realizzazione di sei nuovi attraversamenti pedonali rialzati in prossimità di alcuni istituti.

La predisposizione delle nuove strisce pedonali inizierà da via Camboni e via Era, nel quartiere Li Punti, quindi i lavori proseguiranno in via Kennedy, nel rione Latte Dolce.

In seguito saranno interessate via Gorizia, dove saranno realizzati due attraversamenti distinti per le scuole primaria e secondaria, quindi corso Cossiga, a San Giuseppe e infine via Monte Grappa. Qui, davanti all'istituto Pasquale Tola, all'interno di uno dei comparti "zone 30", sarà installato un dissuasore "cuscino berlinese" per ridurre la velocità dei veicoli e garantire maggiore sicurezza ai pedoni.

Altri attraversamenti pedonali rialzati saranno realizzati a giugno in via Duca degli Abruzzi, nei pressi dell'Accademia di Belle Arti, e in corso Regina Margherita di Savoia, prima di largo Porta Nuova.



