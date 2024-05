In casa 45 chili di marijuana, 38enne arrestato a Nuoro

Viaggiava nella sua auto con 74mila euro in contanti dei quali non ha saputo giustificare la provenienza. Un uomo è stato fermato in un posto di blocco dagli agenti della Questura di Nuoro che hanno voluto vederci chiaro sulla provenienza del denaro. Da una successiva perquisizione nella sua abitazione sono stati rinvenuti 45 chilogrammi di marijuana. Il 38enne, originario di Nuoro, è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ai fini spaccio e, dopo la convalida del Gip, si trova agli arresti domiciliari.

La droga si trovava occultata all'interno di grossi bidoni di plastica.

Ora le indagini proseguono per cercare di individuare eventuali co0mplici e la rete di distribuzione della droga.





