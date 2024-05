Daniela Falconi verso la presidenza dell'Anci Sardegna

Si è aperta con il ricordo di Linetta Serri, sindaca di Armungia e storica presidente dell"Anci, scomparsa di recente, da parte del presidente uscente Emiliano Deiana, la decima assemblea congressuale regionale dell'organizzazione che riunisce i Comuni dell'Isola, in corso questa mattina alla Fiera di Cagliari.

L'assemblea eleggerà il nuovo presidente, successore di Deiana, il consiglio regionale e il suo presidente, che succederà ad Alberto Urpi, sindaco di Sanluri. Dopo lo stallo della votazione del 2022, quando non fu raggiunto il quorum, nell"assemblea successiva, a settembre 2023, era stato modificato lo statuto consentendo l'elezione attraverso la maggioranza semplice e istituendo la figura del presidente del consiglio regionale.

Per la successione di Deiana e Urpi, che hanno riportato l'unità nell"associazione, è in campo una lista unitaria, un accordo sul nome della prima cittadina di Fonni, Daniela Falconi. La votazione è prevista intorno alle 12.30.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA