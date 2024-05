Corriere della droga arrestata con 800 pasticche

Una donna originaria della Nigeria è stata arrestata al porto di Porto Torres dalla Guardia di finanza dopo essere sbarcata dal traghetto con 800 pasticche di farmaci contenenti sostanze stupefacenti.

La straniera è stata fermata per un normale controllo dai militari della Compagnia di Porto Torres e le risposte riguardo al suo arrivo in Sardegna hanno insospettito i finanzieri, che hanno perquisito il suo bagaglio.

Nella valigia sono state trovate 800 pastiglie di due tipologie di farmaci, 500 contenenti il principio attivo tapentadolo e 300 con tramadolo, ossia due sostanze organiche ricomprese nella categoria degli oppioidi.

Le pasticche sono state sequestrate insieme con 4.500 euro in contanti e tre telefoni cellulari. La donna è stata giudicata per direttissima è stata sottoposta agli arresti domiciliari.





