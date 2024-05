Lotta alla siccità, nasce il distretto irriguo di Muravera

Lotta alla siccità, inaugurato stamattina il "distretto irriguo di Muravera". È stato realizzato con i fondi Fac "ristrutturazione e potenziamento impianto irriguo di Muravera e recupero suoli salinizzati" per un importo complessivo di circa 2 milioni di euro, diventati 2,4 con l'aumento dei costi. I lavori, collaudati lo scorso 12 marzo, riguardano la posa di circa 13 chilometri di condotte.

L'obiettivo è anche quello di scoraggiare l'approvvigionamento idrico tramite la realizzazione di pozzi privati che, nel tempo, ha causato un eccessivo sfruttamento dei suoli e, data la vicinanza al mare, un aumento del fenomeno di salinizzazione.

Terminati lo scorso luglio, i lavori rappresentano un primo lotto funzionale di un intervento più complesso che prevede il rifacimento del distretto irriguo di Muravera, ormai in disuso da parecchi decenni, tramite la realizzazione di una rete realizzata con tubazioni di differenti diametri, attingendo l'acqua dalla derivazione irrigua di San Vito della condotta ENAS Arcu S'Arena, compresa la realizzazione di tutte le opere di avvicinamento al distretto e di una vasca di accumulo di capacità pari a circa 10 mila metri cubi. Il primo lotto, invece, consente l'approvvigionamento irriguo dalle vasche di accumulo esistenti in località Proxiumini tramite l'attraversamento del rio Flumendosa e in particolare dei suoi argini. Il secondo lotto prevede un importo complessivo dell'intervento di circa 6 milioni di euro: il CBSM sta per avviare la progettazione esecutiva. "Un'importante- ha detto Efisio Perra, presidente Consorzio di bonifica Sardegna Meridionale- risposta al territorio, in un periodo in cui il territorio soffre la siccità. È una stagione difficile, statisticamente il Sud Est della Sardegna registra la metà delle piogge rispetto a quello che in passato è stato l'anno meno piovoso. C'è un forte fabbisogno di acqua per l'agricoltura proprio perché quando serve non piove. Stiamo adottando delle restrizioni che è inevitabile davanti a una reale domanda dell'agricoltura sta mettendo in crisi il settore».



