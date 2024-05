Valentina Uras alla guida della direzione regionale dei musei

A Valentina Uras la direzione regionale dei Musei della Sardegna. Dal 16 maggio sostituisce Francesco Muscolino alla guida dell'ufficio del ministero della Cultura che si occupa della gestione e valorizzazione dei musei statali nell'Isola.

Classe 1979, cagliaritana, la nuova direttrice ha prestato servizio come funzionaria, dal 2010, in diversi istituti del ministero della Cultura in Piemonte e in Lombardia. Poi il ritorno al Segretariato regionale del Mic. Arriva alla direzione dei Musei della Sardegna dopo essere risultata vincitrice del primo corso-concorso per dirigenti tecnici del Mic.

"Un ruolo molto importante per dare continuità amministrativa - si legge in una nota della direzione - in un periodo caratterizzato da un grande fervore di attività per i numerosi cantieri in corso, e pianificare nuovi progetti, ottimizzare le attività di valorizzazione e proseguire il grande lavoro messo in campo fino ad oggi per la fruizione dei musei e delle aree archeologiche statali presenti nel territorio regionale"



