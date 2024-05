Ritorna la Coppa Gentlemen, viaggio tra storia ed eleganza

Si svolgerà dal 24 al 26 maggio la 17/a Coppa Gentlemen Sardi, un evento che promette di incantare gli appassionati di auto d'epoca e non solo. Per tre giorni la bellezza delle auto storiche si fonderà con il fascino dei paesaggi sardi.

La manifestazione è organizzata dall'Associazione Automoto d'Epoca Sardegna e per il 2024 si conferma nel calendario nazionale A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano). Dal 2022 fa parte dei 15 eventi di "ASI Circuito tricolore" e beneficia dell'alto patrocinio dei Ministeri del Turismo, della Cultura e delle Infrastrutture, della Mobilità sostenibile e dell'Anci.

La Coppa Gentlemen Sardi è un viaggio lungo circa 300 km che attraverserà le località più affascinanti dell'isola. La partenza è prevista da Tortolì, con tappe ad Arbatax, Muravera, Castiadas e Cagliari.



