Incendio a Elmas, i presunti responsabili sono tre 14enni

Sono sette le persone identificate dal Corpo forestale per gli incendi scoppiati negli ultimi tre mesi, quattro sono state denunciate e tre segnalate alla Prefettura. Si tratta di tre minorenni, ritenuti i presunti responsabili del rogo scoppiato a Elmas pochi giorni fa.

Il primo ad essere denunciato ad aprile è stato un pensionato che mentre bruciava delle sterpaglie dopo la potatura non è riuscito a controllare le fiamme, innescando il rogo che ha devastato 140 ettari di bosco, macchia mediterranea e oliveti a Sarroch.

Sempre ad aprile, a Donori, la Forestale ha denunciato due imprenditori agricoli per aver innescato inavvertitamente un rogo che ha bruciato 5 ettari di terreno.

Sono otto gli ettari di canneto distrutti nel rogo divampato a Elmas il il 16 maggio che a causa del fumo e delle fiamme vicino ai binari, ha provocato l'interruzione della linea ferroviaria. I tre minorenni già nei giorni precedenti avevano provato ad appiccare il rogo: sono stati segnalati alla Procura dei Minori per incendio doloso.

E' stato provocato da una macchina agricola, invece, il rogo scoppiato il 18 maggio in località San Priamo a San Vito.

Denunciato per incendio colposo il conduttore del mezzo, "il quale - spiegano dalla Forestale - non si sarebbe assicurato dell'efficienza della macchina operatrice, omettendo le precauzioni necessarie per evitare l'innesco di fiamme. Sul fronte dei controlli relativi alla prevenzione incendi sono state elevate già elevate tre sanzioni amministrative per complessivi 30mila euro.



