Unae e E-Distribuzione premiano studenti meritevoli di Tortolì

Alcuni studenti meritevoli dell'Istituto d'Istruzione Superiore Iti di Tortolì sono stati premiati dal presidente dell'Unae Sardegna Giampaolo Fanti con la partecipazione di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, alla presenza di Roberta Casciello, responsabile Unità Salute Sicurezza e Ambiente Area Sardegna e di Salvatore Angelo Bernardi, responsabile Unità Territoriale di Nuoro.

L'Istituto Nazionale di Qualificazione delle Imprese installatrici di Impianti è un'associazione culturale senza scopo di lucro impegnata, attraverso la formazione e qualificazione delle imprese, nel miglioramento tecnico nell'esecuzione degli impianti elettrici e nella diffusione della cultura della sicurezza, diffusa in tutta Italia tramite gli Albi regionali.

A partire dall'anno scolastico 2013/14 l'Unae Sardegna ha erogato tutti gli anni un premio in denaro a favore di uno studente meritevole di diversi istituti tecnici sardi, segnalati dal Dirigente scolastico, per aver conseguito il diploma di perito industriale con indirizzo elettrotecnica e/o elettronica o automazione.

L'erogazione del premio è stata sospesa durante il periodo del Covid e finalmente riprende quest'anno in sicurezza con la premiazione degli ex studenti meritevoli che si sono diplomati negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23. La consegna dei premi nell'Aula Magna dell'Istituto è stata inoltre l'occasione per presentare le varie iniziative e attività di Unae e di E-Distribuzione e per la testimonianza degli studenti premiati sulla loro esperienza formativa nell'Istituto e sulla successiva formazione universitaria e lavorativa.

Hanno partecipato alla premiazione gli studenti degli ultimi due anni delle classi con indirizzo elettrotecnico, accompagnati dai loro docenti, alla presenza del dirigente scolastico Basilio Drago e del prof. Antonio Ferrelli.



