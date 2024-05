Rinnovabili: Todde vede Pichetto, 'proficua collaborazione'

"Un incontro assolutamente positivo che pone le basi per una proficua collaborazione nel futuro". Lo ha dichiarato la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde a margine dell'incontro di questa mattina con il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.

"Abbiamo discusso dei temi che riguardano tutti i contesti energetici della Sardegna, a partire dalla mappa delle aree idonee - ha sottolineato Todde - in cui la discussione della posizione della Sardegna e delle altre regioni, inizialmente lontana rispetto a quella del ministero, a seguito dell'interlocuzione si è avvicinata molto". La governatrice ha partecipato al vertice con gli assessori dell'ambiente Rosanna Laconi e dell'Industria Emanuele Cani: "Domani avremo un incontro con le altre regioni proprio per definire una sintesi che porteremo poi al ministro".



Video Rinnovabili, Todde da Pichetto Fratin: 'Proficua collaborazione in futuro'

Sul fronte della decarbonizzazione (il cosiddetto phase out in Sardegna sarà posticipato rispetto al resto d'Italia di qualche anno) e il superamento delle centrali a carbone "abbiamo avuto un confronto importante, il ministro si è detto disponibile a convocare un tavolo che possa rimettere insieme tutti gli attori in maniera da chiudere anche questo capitolo il più velocemente possibile". Presidente e assessori hanno anche "portato le motivazioni sul disegno di legge per salvaguardare l'ambiente e il paesaggio della Sardegna - riferisce Todde - e devo dire che il ministro ha provato comprensione nella misura in cui in assenza di regole oggettivamente la Sardegna in questo momento è esposta più di altre regioni".

