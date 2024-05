Remigio Sequi confermato alla guida di 3A Arborea

L'assemblea della Cooperativa Assegnatari Associati Arborea, società composta da 155 aziende agricole sarde, ha deliberato oggi un avvicendamento nel Consiglio di amministrazione e la nomina di cinque nuovi consiglieri: Luca Abis, Pietro Calvia, Mario Capraro, Stefano Costa, Matteo Panetto.

I nuovi membri del Cda affiancheranno alla guida della società il presidente Remigio Enrico Maria Sequi, confermato al vertice della Cooperativa leader del mercato lattiero-caseario sardo e terzo player nazionale nel latte UHT.

Nel segno della continuità e con l'obiettivo di dar seguito allo straordinario percorso di crescita - si legge in una nota - recentemente testimoniato da un fatturato record (232 milioni di euro) e da una remunerazione al socio in linea con la media nazionale, l'Assemblea ha, quindi, delineato il nuovo assetto rinnovando in tutti i soci lo spirito cooperativistico e la ferma volontà di continuare a essere sia un luogo di ascolto e di confronto per tutti i soci, sia un volano di sviluppo e benessere per l'intero territorio regionale.

Il nuovo CdA, inoltre, preso atto delle dimissioni di Francesco Arcai, ex vice presidente, ha affidato al consigliere Gianni Schiavon i compiti legati alla vice presidenza.

"La Cooperativa Assegnatari Associati Arborea ringrazia i cinque consiglieri uscenti (Flavio Cenghialta, Valentino Fettamelli, Bruno Petucco, Franco Piga, Giorgio Rossi) per l'impegno e il lavoro svolto nel corso del loro mandato", conclude la nota.



