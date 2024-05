Metro apre un nuovo punto vendita a Olbia, è il terzo nell'Isola

Metro Italia, partner per il mondo Horeca e da sempre a supporto dei professionisti della ristorazione italiana, investe in Sardegna e annuncia l'apertura del terzo punto vendita a Olbia con l'obiettivo di consolidare il posizionamento dell'azienda su un territorio a forte vocazione turistica e in cui il settore Horeca è tra quelli più importanti.

Il nuovo punto vendita sorgerà dalla primavera 2025 nell'area industriale della città gallurese, aggiungendosi a quelli di Cagliari e Sassari presenti sul territorio rispettivamente dal 1996 e dal 2005.

Il fatturato di Metro in Sardegna è cresciuto del +8% nel 2022-2023 rispetto al 2021-2022. Con l'apertura del nuovo punto vendita l'Isola diventerà la regione del Centro-Sud Italia con più store dopo il Lazio.

"Il punto vendita di Olbia - spiega l'azienda - offrirà un servizio di livello superiore gestendo volumi maggiori di merce e incrementando la produttività. Sarà inoltre rappresentativo della multicanalità di Metro, che dà ai clienti la possibilità di scegliere tra l'acquisto fisico in Cash&Carry, il servizio di consegna diretta presso le attività di ristorazione (Food Service Distribution) e l'acquisto di prodotti non food sul mercato online, il marketplace che mette a disposizione oltre 100.000 articoli per la gastronomia.



