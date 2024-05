Guasto alla condotta Enas, Castelsardo e Lu Bagnu senza acqua

Un guasto nella condotta dell'Enas che alimenta di acqua grezza il potabilizzatore Abbanoa di Castelsardo dall'invaso del Coghinas ha causato il fermo dell'impinato: di conseguenza anche lo stop dell'approvvigionamento idrico sia del centro abitato sia della frazione di Lu Bagnu.

I lavori di riparazione da parte di Enas sono in corso: in base alla criticità potrebbero finire in giornata o domani mattina. I tecnici di Abbanoa sono mobilitati per effettuare tutte le manovre necessarie per il riavvio dell'erogazione non appena Enas ripristinerà l'alimentazione del potabilizzatore.

Con la ripresa della produzione di acqua potabile sarà riavviata anche l'alimentazione dei serbatoi cittadini e quindi della rete idrica al servizio dell'utenza.



