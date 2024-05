Al Filming Italy Ambra Angiolini, Paz Vega e Bella Thorne

Madrina Ambra Angiolini, presidente di giuria dei cortometraggi, la star spagnola Paz Vega e, tra gli ospiti, Bella Thorne a cui verrà consegnato il Filming Italy International Award per il suo cortometraggio esordio alla regia Paint Her Red. Queste alcune anticipazioni, svelate a Cannes, della 7/a edizione di Filming Italy Sardegna Festival, ideato e diretto da Tiziana Rocca, che si terrà dal 20 al 23 giugno a Cagliari e al Forte Village.

Tiziana Rocca, General Director Filming Italy Sardegna Festival, ha sottolineato: "Sono molto felice di presentare qui a Cannes la settima edizione del Filming Italy Sardegna Festival. Un traguardo molto importante per un Festival che, soprattutto negli ultimi anni, è diventato un punto di riferimento per la promozione dei prodotti audiovisivi e per tantissimi giovani studenti che si sono avvicinati pieni di speranze e curiosità al mondo della settima arte. E ci siamo anche ritrovati a ricoprire il ruolo di apripista della stagione estiva cinematografica, riuscendo a fidelizzare tanti importantissimi talent, internazionali e italiani, che dopo sette anni considerano questo festival un caposaldo del settore". Ancora in via di definizione il parterre di ospiti che arriverà in Sardegna da tutto il mondo e il ricco programma che - anche a sostegno dell'apertura estiva delle sale e dell'iniziativa Cinema Revolution - vanterà oltre 50 titoli, molti dei quali in anteprima. Tra i film in anteprima assoluta, Cult Killer, thriller che vede protagonista Antonio Banderas, e il film horror diretto da Michael Mohan Immaculate con Sydney Sweeney e Benedetta Porcaroli. Tra le proiezioni speciali, il quinto capitolo del franchise di Mad Max targato Warner Bros.

Pictures, Furiosa: A Mad Max Saga con Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth.



