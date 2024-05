Il Cagliari festeggia salvezza, Giulini "felici con Ranieri"

Claudio Ranieri è stato portato in trionfo di giocatori sotto la curva del Mapei Stadium, occupata da oltre 3.000 tifosi sardi, per festeggiare la salvezza matematica della squadra rossoblù. Il più felice è il presidente, Tommaso Giulini, che voluto ringraziare "la meravigliosa gente che non hai smesso di sostenerci. Oggi era come giocare in casa", ha detto a Sky Sport.

"I ragazzi hanno lottato contro una squadra, una società che da tantissimi anni fa la serie A. Gli auguro veramente il meglio", ha proseguito Giulini, sottolineando il ruolo di Ranieri: "Il mister, ha fatto scaturire la fiamma e ha sempre creduto di poter farcela, anche dopo Genova. Siamo felici di festeggiare".

"Vogliamo dedicare tutto questo a chi ha scritto la storia della società, chi più di tutti ci rappresenta, Gigi - ha concluso -. L'anno scorso senza di lui Ranieri non ce l'avrebbe fatta. Claudio ha ridato il senso delle cose, di come deve essere il calcio".

