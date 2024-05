Stoccaggio illecito di rifiuti, controlli e denunce nel Nuorese

C' anche il Nuorese tra le 33 province italiane coinvolte nella vasta operazione della Polizia di Stato sul territorio nazionale per il contrasto all'illecito stoccaggio e smaltimento di rifiuti.

I controlli sono stati eseguiti su cinque siti in collaborazione con il Corpo Forestale di Nuoro e con il supporto della Polizia stradale e del Reparto prevenzione crimine di Abbasanta. Complessivamente sono state identificate 49 persone e tre di queste sono state denunciate in stato di libertà per reati legati all'illecita gestione dei rifiuti.

L'attività rientra nell'azione di prevenzione e monitoraggio condotta dalla Polizia di Stato in un settore che da decenni rappresenta una fonte di ingente e illecito profitto anche per le organizzazioni criminali, al fine di porre un freno all'espansione dei cosiddetti crimini ambientali che danneggiano il territorio e mettono costantemente a rischio la salute dei cittadini.



