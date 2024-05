Il regista Marco Oppo debutta nei lungometraggi con Goodbye Mai

"Goodbye Mai" è il titolo del film che segna l'esordio alla regia, per un lungometraggio, di Marco Oppo, sua anche la sceneggiatura. Il lavoro accende i riflettori su una delicata tematica, la patologia terminale infantile e giovanile. Il regista si sofferma in particolare sul legame unico e indissolubile che si crea tra genitori e figli durante e dopo la malattia.

"Goodbye Mai" è ispirato a vicende realmente accadute. A partire dalla storia di Lorenzo, colpito da un neuroblastoma.

Devastata nell'apprendere la notizia, la sua giovane madre farà di tutto per rendere "magici e fantastici" i suoi giorni di degenza. "Nella loro naturale inclinazione al gioco i bambini creano un loro mondo di fantasia anche in una stanza di un ospedale, creando personaggi e situazioni favolose e immaginarie", spiega Oppo all'ANSA.

L'incontro in ospedale con altre bambine, bambini e adolescenti metterà in luce la forza di Lorenzo, del suo amico Leo e del legame d'amore tra genitori e figli durante e dopo la malattia, un legame indissolubile e perenne nel tempo. Qualunque sia l'epilogo. Il film sarà girato tra esterni ed interni principalmente nel territorio di Villasimius, tra le spiagge e le strade del paese, ma anche a Cagliari, Quartu Sant'Elena e nel Sarrabus.

Il titolo è un gioco di parole con più significati. "Ho voluto trattare con un atteggiamento di rispetto, senza cedere al pietismo - racconta il regista cagliaritano -, una tematica forte, fatta di solitudine, dolore, speranza e amore, troppo spesso colpevolmente e tristemente ignorata la forte valenza umana. Un tema di cui si parla poco, una realtà spesso sconosciuta alla maggior parte delle persone".

Sono intanto partiti i casting in presenza per la ricerca di attrici, attori, comparse, figuranti e maestranze tecnico-artistiche. Le selezioni si terranno dal 24 al 26 maggio nella palestra comunale di via Mazzini a Villasimius. Le riprese del lungometraggio, prodotto da Moon Arts, sono previste nel 2025. L'Associazione Moon Arts, di cui Oppo, filmmaker e produttore cagliaritano, è direttore artistico, è attiva nell'organizzazione di festival e produzione di audiovisivi.

Info su moonarts.casting@gmail.com.



