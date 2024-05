A Sassari universitari in tenda contro la guerra in Palestina

Prima di tre notti in tenda per gli studenti dell'Università di Sassari contro "il genocidio del popolo palestinese", una delle tante iniziative di protesta che stanno animando le piazze e i campus universitari in tutta Italia. Ragazze e ragazzi hanno montato le tende in piazza Santa Caterina, dando il via alla 'acampada', dopo un corteo che ieri sera ha attraversato parte della città.

"Non potevamo stare con le mani in mano - spiegano gli universatari - Anche Sassari deve dimostrare di avere la capacità di mobilitarsi seriamente. È la prima volta che si assiste ad un evento del genere nella nostra città: stiamo lanciando un grosso segnale". La mobilitazione prosegue per tutto il weekend con dibattiti e incontri sulle ragioni a sostegno della causa palestinese e sulla necessità di fermare la guerra a Gaza.



