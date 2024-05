Treni, 231 milioni per nuovo collegamento con aeroporto Olbia

Importante passo avanti per il collegamento ferroviario che unirà l'aeroporto di Olbia con la rete dell'Isola.

Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ha concluso le procedure di valutazione per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori (con un valore a base di gara pari a circa 114 milioni di euro) individuando come migliore offerente Manelli Impresa S.p.A. in avvalimento con Europea 92 S.p.A. e progettista indicato Rtp Net Engineering S.r.l. (Capogruppo mandataria), ETS S.r.l. (Mandante) Cooprogetti Soc. Coop (Mandante), S.I.I.P S.r.l. (Mandante) e Francesco Morena (Mandante).

L'intervento, sottoposto alla gestione del commissario straordinario di Governo, prevede la realizzazione di un nuovo tracciato di circa 3,4 chilometri che, partendo dalla linea Golfo Aranci - Macomer, attraverso la stazione Olbia Terranova, arriva presso l'aeroporto Costa Smeralda dove verrà realizzata una nuova stazione di testa a due binari. Il progetto prevede inoltre il collegamento alla linea in direzione sud, verso Chilivani/Macomer, mediante un collegamento ferroviario di circa 1 chilometro. L'opera nel suo complesso include interventi di potenziamento infrastrutturale e garantirà maggiore accessibilità al sistema ferroviario promuovendo l'integrazione con altre modalità di trasporto.

L'intervento, del valore di 231 milioni di euro, è tra le opere comprese nel perimetro del Pnrr. All'attuale individuazione del migliore offerente farà seguito l'avvio della progettazione esecutiva segnando così un importante traguardo nello sviluppo dell'opera la cui attivazione è prevista entro il 2026.



