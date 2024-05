Febbre del Nilo, caso sospetto in una cornacchia a Valledoria

Un sospetto caso di Febbre del Nilo è stato riscontrato in una cornacchia trovata nelle campagne di Valledoria, località Tamarici, nel nord Sardegna.

Campioni biologici prelevati dal volatile sono stati inviati al Centro di referenza nazionale di Teramo e ora il dipartimento di Prevenzione veterinaria della Asl di Sassari, che coordina le operazione di monitoraggio e sorveglianza nel territorio, è in attesa della conferma o meno sulla presenza del virus.

La West Nile Disease, ricorda la Asl, è una malattia infettiva trasmessa dalle zanzare. Il virus si mantiene nell'ambiente attraverso il continuo passaggio fra le zanzare e gli uccelli selvatici. Nell'uomo la Febbre del Nilo è asintomatica in oltre l'80% dei casi, spesso le persone infette non mostrano sintomi; in rari casi, soprattutto in persone anziane o con deficit immunitario, si possono manifestare forme più gravi con sintomi di tipo neurologico.

I sintomi più gravi si presentano in media in meno dell'1% delle persone infette e comprendono febbre alta, forti mal di testa, debolezza muscolare, disorientamento, tremori, disturbi alla vista.



