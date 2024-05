Cristina Donà-Saverio Lanza e i Motorpsycho al Karel Music Expo

Vox Day annuncia i primi nomi del 18/o Karel Music Expo, in programma al Lazzaretto di Cagliari dal 5 al 7 settembre.

Una delle voci più originali della scena musicale italiana, Cristina Donà, insieme a Saverio Lanza nello spettacolo "Spiriti Guida"; I Hate My Village di Adriano Viterbini, Fabio Rondanini, Marco Fasolo e Alberto Ferrari; i norvegesi Motorpsycho, tra le icone del rock nord europeo con i loro 35 anni di attività.

Si è indirizzato su queste proposte Davide Catinari, direttore artistico del festival di musica e cultura resistente che si svolgerà negli spazi del centro culturale nel quartiere di Sant'Elia.

Il 5 si parte con un percorso evocativo dove le canzoni di Cristina Donà, spesso scritte a quattro mani proprio con Saverio Lanza, lasciano affiorare i brani dei loro "spiriti guida", i loro artisti di riferimento, dai primi ascolti giovanili fino a oggi, in una rilettura che attinge da Battisti ai Bee Gees, da Claudio Monteverdi ai Beatles, a Sinead O'Connor, passando per Francesco De Gregori, Bjork e David Bowie tra i tanti altri.

"Nevermind The Tempo" è il titolo del nuovo album degli I Hate My Village, tra le realtà più originali e interessanti emerse negli ultimi anni dalla scena nazionale, attesi sul palco del Karel Music Expo il 6 settembre.

Considerati un'autorità del louder psych-rock nord-europeo, maestri del cut up musicale, i Motorpsycho, protagonisti della serata del 7 settembre, hanno ispirato un'intera generazione di band col loro sound potente e vorticoso, in cui generi come stoner, heavy rock, psichedelia, prog, folk si incrociano come per magia.

il Karel Music Expo scopre dunque le prime carte della sua diciottesima edizione, e in attesa di completare il cartellone apre le prevendite.

