Calcio: Cagliari, col Sassuolo recupero difficile per Makoumbou

Poche speranze per Makoumbou anche per la sfida salvezza di domenica contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Il centrocampista congolese ha lavorato a parte nell'allenamento a porte aperte di questo pomeriggio alla Unipol Domus.

Niente gruppo anche per Jankto. Tutti gli altri, invece, sono a disposizione, compreso Mina, anche lui monitorato giorno per giorno: Ranieri gli chiederà di stringere i denti perché la sfida con i neroverdi è fondamentale per la salvezza dei rossoblù, che con una vittoria sarebbero matematicamente salvi con un turno d'anticipo.

Il difensore colombiano non ha comunque partecipato alla seconda fase della seduta con prove di manovra a due tocchi undici contro undici e alla partitella in famiglia. In campo Pavoletti, Viola e Mancosu, gli ultimi usciti dall'infermeria.

Calzoncini corti, maglietta e fischietto al collo: a dirigere le operazioni sempre il mister Ranieri. A seguire l'allenamento del Cagliari circa 3.500 tifosi: hanno accompagnato il lavoro dei giocatori con slogan e canzoni. Esposto uno striscione con la scritta: "Carica".

Supporter già in perfetto clima partita con tanto di fumogeni. La richiesta principale: "Vogliamo una vittoria". Alla fine dell'allenamento la squadra è andata a salutare i tifosi sotto la curva nord.



