Sul mercato l'ultima annata di Bèru, vermentino di Gallura Docg

Non è ancora stato messo in commercio, ma già ha saputo conquistare i giurati di prestigiosi concorsi internazionali come il Frankfurt International Trophy, il Vinalies International, il Concours mondial des Féminalise e il Challenge International du Vin: Bèru, Vermentino di Gallura Docg Superiore 2022, verrà lanciato sul mercato nei prossimi giorni dalla cantina Siddùra.

Il Bèru 2022 è una delle annate più attese di sempre tra i vini Siddùra e i riconoscimenti ottenuti dalle giurie di quattro concorsi sanciscono l'ottimo lavoro svolto dalla cantina. Questa nuova interpretazione del Vermentino di Gallura nasce sotto la stella più propizia e ha una produzione limitata, come spiega Mattia Piludu, direttore tecnico di Siddùra che, ben consapevole delle numerose richieste già ricevute, sa bene che "si renderà necessario contingentarne le quantità".

Vinificato in piccoli fusti di rovere, in cui l'influenza del legno gioca un ruolo cruciale nel definire la complessità e la struttura del vino, il Vermentino destinato a Bèru 2022 'Limited edition', una volta completata la fermentazione in barrique, è in grado di esprimere una complessità sorprendente.

L'affinamento sui lieviti e il bâtonnage contribuiscono a donare al vino aromi terziari, ad arrotondare la struttura e integrare l'acidità.

"Si potrebbe tranquillamente asserire che con Bèru non è la barrique a nobilitare il vino, bensì il Vermentino di Siddùra a nobilitare questi piccoli contenitori", sottolinea Dino Dini, enologo della cantina di Luogosanto. La coltivazione del vitigno Vermentino rappresenta il cuore pulsante di Siddùra: oltre a coprire la maggiore superficie vitata aziendale, si diversifica in base alla composizione del suolo, all'esposizione degli appezzamenti e all'altitudine in cui viene coltivato. In queste diverse condizioni pedoclimatiche, l'uva è quindi in grado di esprimere caratteristiche uniche, che si adattano a diversi stili di vinificazione.



