Siccità: Todde,'cabina di regia a pieno regime, tutti coinvolti'

"Stiamo affrontando la siccità che sta colpendo la nostra Isola e la conseguente crisi idrica, con l'apporto di tutti gli attori coinvolti dalla cabina di regia dell'autorità di bacino". Lo ha sottolineato la presidente della Regione Alessandra Todde durante la replica, nell'Aula del Consiglio regionale, al dibattito sulle sue dichiarazioni programmatiche, in merito alla situazione allarmante soprattutto in Baronia e bassa Gallura.

"La delibera dei giorni scorsi - ha ricordato - è frutto di questo confronto: si è realizzato il passaggio delle acque dal Tirso al Flumendosa attraverso i pompaggi, acque che altrimenti sarebbero finite in mare". Non solo: "Abbiamo convocato il comparto più a rischio per le risorse dedicate all'agricoltura, quello di Posada, servito dall'invaso Maccheronis, per condividere con il consorzio di bonifica e i sindaci le azioni per non mettere a rischio anche l'utilizzo civile ed industriale dell'acqua e per gestire l'emergenza sull'agricoltura e sull'allevamento".

