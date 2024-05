Maghi e cartomanti, giro d'affari da 88 mln l'anno in Sardegna

I sardi spendono 88 milioni di euro l'anno per maghi, veggenti e cartomanti. Lo sostiene l'Ong Osservatorio Antiplagio fondato da Giovanni Panunzio che a dieci anni dal suo ultimo report sull'universo dell'occulto e i suoi operatori, rivela i dati allarmanti che riguardano anche la Sardegna: l'Isola si piazza al 15/o posto per la spesa pro capite e per il numero degli operatori dell'occulto.

"I sardi sborsano 88 milioni all'anno per farsi predire il futuro, per chiedere soluzioni a sofferenze d'amore, problemi familiari e di salute, conflitti lavorativi o drammi esistenziali - sottolineano dall'Osservatorio -. Otto milioni di euro li spendono direttamente negli studi dei maghi e oltre 80 nei consulti online o telefonici".

Secondo lo studio, nel 98% dei casi i soldi vengono incassati in nero da maghi e cartomanti. Il Rapporto completo del 2024 dal titolo "Magia, pseudoscienze, intelligenza artificiale ed altre dipendenze" sarà presentato venerdì 17 maggio a Torino.

Secondo il report in Sardegna sono 165.000 i clienti degli operatori dell'occulto: di questi ultimi, 200 ricevono le persone in studio e 2.000 operano a distanza da tutta Italia. La spesa media di ogni sardo coinvolto è di circa 500 euro all'anno. "Inoltre anche in Sardegna purtroppo la dipendenza dagli occultisti va a braccetto con altri devastanti fenomeni - spiegano dall'osservatorio -. I sardi dipendenti dalle pratiche magiche e dalla superstizione lo sono pure, per loro stessa ammissione, da alcolici (31%), allucinogeni (15%), ludopatie (42%), pornografia online (30%), social (65%)".

"Uno spaccato che dovrebbe far seriamente e con urgenza riflettere i nostri governanti - conclude Giovanni Panunzio - affinché si adottino concretamente tutele nei confronti dei più deboli e invisibili che cadono nelle subdole reti degli occultisti".



