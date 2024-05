Anas, eseguite prove di carico sul sovrappasso di Florinas

L'Anas ha eseguito le prove di carico sul sovrappasso della Statale 131 "Carlo Felice" tra Florinas e Codrongianus, in provincia di Sassari, situato all'altezza del km 194 che, a partire dalla prossima settimana, sarà riaperto al traffico senza limitazioni.

I lavori sono stati ultimati e nei prossimi giorni saranno eseguiti gli interventi di completamento delle opere di finitura e il montaggio delle barriere di sicurezza, che comporteranno temporanei restringimenti.

I lavori, del valore di 2,4 milioni di euro - spiega una nota dell'Anas - hanno riguardato la demolizione e la completa ricostruzione del ponte. L'opera, che sovrappassa la strada provinciale 3, è costituita da due ponti il primo dei quali è stato completato nell'aprile 2023.

Gli interventi fanno parte del piano dell'Anas per la riqualificazione dei ponti e dei viadotti del tratto nord della statale 131. Quello di Florinas è l'ultimo, in ordine di tempo, di una serie di interventi già ultimati che hanno riguardato i sovrappassi di Bonnanaro (km 179), Siligo (km 186), Saccargia (km 197) e il viadotto 'Badde Olia' (km 205) a Sassari.



