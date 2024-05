Porubcan e Majer trionfano al Sardinia Trail 2024

Pavol Porubcan è il vincitore dell'11/a edizione del Sardinia Trail, Ewa Majer la migliore in campo femminile.

Lo slovacco e la polacca sono stati "incoronati" al termine della terza tappa, 32 km con partenza e arrivo in piazza Barigau a Ulassai a coronamento di un impegno complessivo di 100,2 km con 4.272 metri di dislivello.

A vincere la terza e ultima frazione, dopo un continuo saliscendi di grande impatto scenico per 1.173 metri di dislivello, è stato il 26enne trentino Gabriele Leonardi, davanti a Roberto Usai e a Pavol Porubcan.

Ewa Majer è arrivata al traguardo in seconda posizione, quanto è bastato per controllare in scioltezza un primato mai in discussione. Vittoria di tappa per Federica Frongia.

Spettacolare anche il percorso dell'ultima tappa del Sardinia Trail 2024: dalla grotta Su Marmuri, estesa per oltre 850 metri visibili con picchi di altezza di ben 70 mt alle pendici del Tacco di Ulassai, al canyon di Gola Sa Tappara. In questo contesto, Leonardi - arrivato in Ogliastra espressamente per questa frazione - ha fatto gara di vertice sin dalle prime battute, unendo l'aspetto prestazionale all'estetica paesaggistica e vincendo in 2 ore 47 minuti e 54 secondi.

Alle sue spalle, a calamitare l'attenzione è stata la lotta per il successo finale. Ci ha provato fino in fondo Roberto Usai, 40enne di Jerzu, che ha recuperato più di tre minuti e mezzo a Porubcan, ma non è bastato per scalzare lo slovacco dal trono. "Roberto è andato fortissimo, dopo il suo attacco al km 24 ho cercato di andare al massimo - commenta Porubcan - puntando tutto sulla discesa e sui tratti tecnici. All'arrivo, è stato bello vedere che non mi aveva staccato abbastanza per scavalcarmi al comando della classifica assoluta. Sono felice di aver vinto il Sardinia Trail. Ulassai è bellissima, credo che tornerò qui, magari a fare dell'arrampicata".



