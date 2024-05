Comunali: a Monserrato 4 candidati sindaco e 14 liste

Tutto confermato a Monserrato: quattro candidati alla carica di sindaco in corsa per le prossime elezioni nell'ex frazione di Cagliari, autonomo dal 1991.

Alle urne l'8 e il 9 giugno per scegliere i consiglieri tra quattordici liste. Ci riprova il primo cittadino uscente Tomaso Locci: con lui tre civiche, Monserrato Libera, Monserrato Futura e Monserrato Metropolitana.

Il centrodestra ha puntato invece su Alberto Corda. Quattro le liste a sostegno della sua candidatura: Riformatori, Fratelli d'Italia, Alleanza Sardegna e Civitas Monserrato.

Campo largo diviso in due: Partito democratico e Movimento 5 stelle scelgono candidati diversi. Con Efisio Sanna confermata la presenza del Pd e di due civiche, Adesso Sardegna e Cultura è libertà.

Valentina Picciau, attuale consigliera di minoranza, sarà sostenuta invece dal dai cinquestelle. Con lei anche La svolta, Pauli Monserrato e Uniti per Monserrato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA