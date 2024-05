Attentato incendiario contro azienda fotovoltaico a Noragugume

Attentato incendiario nella notte a Noragugume.

Una macchina escavatrice e una trivella utilizzate da una ditta spagnola per l'istallazione di pannelli fotovoltaici, sono state date alle fiamme intorno all'una nelle campagne del paese, all'interno del cantiere in cui la ditta stava montando l'impianto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Macomer che hanno spento le fiamme. I mezzi tuttavia sono stati gravemente danneggiati.

Dopo le bonifiche e la messa in sicurezza dell'area, i carabinieri della Compagnia di Ottana hanno eseguito i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell'incendio.

Non ci sono dubbi che si sia trattato di un evento doloso sul quale i militari hanno avviato le indagini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA