Ad Alghero i tronchi d'albero spiaggiati rivivono con un dono

I tronchi e rami d'albero trasportati sulle spiagge di Alghero dalle mareggiate non finiranno in una discarica: potranno avere nuova vita come ornamento nei giardini e nelle case degli algheresi.

Il Comune ha deciso di regalarli ai cittadini, che potranno liberamente prenderli gratuitamente dalla spiaggia comunicando semplicemente via pec agli uffici comunali ora e data del prelievo.

I tronchi termineranno così il loro viaggio per i mari. Non torneranno a solcare le onde e passare di spiaggia in spiaggia.

Il legno potrà essere recuperato e riutilizzato senza scopo di lucro per bordure e aiuole nei terreni e nei giardini, per creare oggetti di arredo da esporre in casa o per far nascere opere artistiche.



