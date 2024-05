Margherita Vicario ospite del festival Creuza de Mà

Creuza de Mà compie 18 anni. Il festival dedicato alla musica per cinema ritorna a Carloforte dal 23 al 28 luglio. È un atto d'amore per la musica e un omaggio al talento delle compositrici e delle musiciste "Gloria!", film d'esordio alla regia della musicista e attrice Margherita Vicario, tra gli ospiti della rassegna ideata e diretta dal regista Gianfranco Cabiddu e organizzata dall'associazione culturale Backstage.

Presentato in concorso all'ultimo festival di Berlino e uscito nelle sale italiane lo scorso aprile, il film è ambientato in un collegio femminile nella Venezia di fine Settecento, dove un gruppo di musiciste inizia a comporre una musica nuova e moderna.

Margherita Vicario sarà a Carloforte per raccontare l'esperienza della sua prima volta dietro la macchina da presa con un film che unisce le sue vocazioni artistiche.

Il rapporto tra musica e cinema è il filo conduttore della sei giorni di proiezioni, musica live, incontri e momenti di riflessione alla presenza di registi, musicisti, e il suggestivo concerto al tramonto all'anfiteatro naturale delle "Ciassette".

Il Campus "musica e suono per il cinema e per l'audiovisivo" è uno spazio di approfondimento per gli allievi del centro sperimentale di cinematografia.



