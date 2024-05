L'Università di Cagliari celebra i 100 anni della radio

Nonostante la tecnologia abbia trasformato il modo non solo di ascoltare la musica e diffondere le informazioni non è riuscita a mettere un bavaglio a quella voce. Dalla prima trasmissione avvenuta il 6 ottobre del 1924 sono trascorsi 100 anni e la radio è ancora protagonista delle vite di tantissime persone. Per festeggiare il centenario dalla nascita della radio, l'Università di Cagliari, in collaborazione con Confindustria Radio Televisioni (Crtv), organizza per lunedì 20 maggio, alle 9.30, nell'aula Magna Mario Carta della facoltà di Ingegneria l'evento "100 anni e sentirli. Passato, presente e futuro della radio".

Una manifestazione a cui prenderanno parte editori di radio locali e nazionali, l'attrice e conduttrice televisiva e radiofonica Geppi Cucciari, Dj Ringo, direttore artistico e speaker Virgin Radio, Francesco Abate e Paola Pilia, speaker di Radiolina, Luca Piras e Luca Scanu di UniCa Radio.

Gli ospiti si confronteranno con gli studenti su presente e passato della radio, ma anche delle nuove forme di linguaggio e del ruolo che la radio sta assumendo nel mondo della comunicazione.

"La radio è un mezzo sempreverde, nei suoi 100 anni si è evoluto adattandosi ai cambiamenti sociali, giuridici e tecnologici - afferma il rettore Francesco Mola - Parlare di questa evoluzione con chi la radio la fa e la supporta, come Confindustria Radio Tv e le radio locali e nazionali, ci permette di rafforzare il ruolo della nostra università nel territorio attraverso l'utilizzo di nuovi mezzi e nuovi contenuti che possano raggiungere la nostra ampia comunità accademica, ma anche imprese del settore, cittadini e cittadine".

L'evento sarà moderato dalla giornalista Egidiangela Sechi e si chiuderà con l'intervento di Geppi Cucciari.



