Ironia e fantasia con "Un Teatro da Favola" a Cagliari

"Un Teatro da Favola" per cinque serate nel segno della fantasia. Sul palcoscenico del Teatro Doglio di Cagliari sarà riproposta la stagione di teatro per le famiglie 2024-2025.

Un cartellone di spettacoli interattivi e immersivi, dal 26 ottobre al 4 aprile 2025 dove, a creare meraviglia e divertimento per un pubblico di giovanissimi, saranno le atmosfere del regno di Frozen, il leggendario Super Mario e Kevin McCallister del celebre "Mamma ho perso l'aereo".

La campagna abbonamenti parte il 14 maggio con una novità: garantirà al pubblico lo stesso posto per tutti gli spettacoli, oltre a una tariffa agevolata rispetto all'acquisto dei singoli biglietti, disponibili dal 25 settembre. Protagonista di "Un Teatro da Favola" la compagnia fondata dal regista e autore Pietro Clementi.

Ironia, empatia, messaggi educativi. Si parte da "FRRR...dentro il regno di Ghiaccio" il 26 ottobre. Effetti speciali 3D e canzoni dal vivo per una rivisitazione della celebre favola. Si prosegue il 16 dicembre con "Mario". Un idraulico di Brooklyn e il suo amato fratellino vengono catapultati in un magico mondo fatto di funghetti, tartarughe giganti, gorilla vanitosi e Go-kart. Il 21 dicembre arriva "Mamma...l'aereo". Cosa accade se un bambino di 8 anni rimane solo in una gigantesca villa, la vigilia di Natale? E se due buffi ed impacciati ladri provassero a derubarla?.

Il 2 febbraio "Harry P. e la scuola dei maghi" farà divertire grandi e piccini con le fantastiche avventure di Harry, Hermione e Ron, alla scoperta del soggiorno del cattivo zio Vernon, del cappello parlante, della nascita del signore oscuro e della prima lezione di magia, con un finale da non perdere.

Si chiude con "Viaggio in Oceania" il 5 aprile. Vaiana, la figlia del capo tribù, viaggerà oltre la barriera corallina per salvare il suo popolo. Verrà aiutata da un irresistibile quanto impacciato semi-Dio.



