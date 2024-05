Casi di Dengue a Cagliari, due donne ricoverate dopo un viaggio

Due giovani donne di 36 e 27 anni, rispettivamente di Settimo San Pietro e Iglesias, sono ricoverate nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per aver contratto la Dengue, conosciuta come febbre spaccaossa.

"Le due pazienti stanno bene, sono fuori pericolo - dice all'ANSA il primario del reparto Goffredo Angioni - Hanno contratto questa infezione in un'area endemica, è una infezione virale, autolimitante, qui non ce ne sono ancora tante. E' il terzo caso dall'inizio dell'anno", precisa.

La 36enne di Settimo era appena rientrata da una vacanza alle Maldive, la 27enne di Iglesias invece aveva fatto un viaggio in Indonesia. "I sintomi sono simili a quelli dell'influenza - spiega il primario - le due giovani sono arrivate con la febbre e forti dolori articolari".

La malattia viene trattata con atipiretici, antidolorifici e se necessario con la reidratazione. "La Dengue non si trasmette da uomo a uomo - ricorda Angioni - la trasmissione arriva con le punture di zanzare. In Sardegna - assicura - non ci sono mai stati casi autoctoni".

A febbraio sempre all'ospedale SS. Trinità era stato ricoverato un 50enne che aveva contratto la Dengue durante un viaggio alle Barbados.



