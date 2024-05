Università Cagliari, laurea honoris causa al filosofo Waldenfels

"La sua formazione scientifica, la sua vicenda intellettuale e il ricchissimo ventaglio di pubblicazioni, lo caratterizzano come un significativo erede della grande tradizione filosofica tedesca, che ha vivificato nel contatto creativo con il pensiero contemporaneo, di cui è un riconosciuto protagonista". E' la motivazione con la quale questa mattina l'Università degli Studi di Cagliari ha conferito la laurea magistrale honoris causa in "Filosofia e teorie della comunicazione" al professor Bernhard Maria Ludger Waldenfels, rappresentante di spicco della tradizione filosofica contemporanea di indirizzo fenomenologico.

La cerimonia si è tenuta nell'Aula Magna del Rettorato dell'Università di Cagliari, la laurea è stata consegnata dal rettore Francesco Mola, che ha guidato la commissione composta dai docenti Gabriella Baptist, Vinicio Busacchi, Pierpaolo Ciccarelli, Elisabetta Gola, Angela Taraborrelli e Luca Vargiu.

Sia nella sua lectio magistralis che parlando con i giornalisti prima della cerimonia il professor Bernhard Waldenfels, nato in Germania nel 1934, si è soffermato sull'importanza della fenomenologia responsiva, legandola alle problematiche della corporeità, dell'interculturalità, dell'espressione culturale e artistica, tutti elementi questi che sono al centro del suo lavoro terico. Ha messo l'accento anche sull'importanza dei viaggi, dell'incontro con l'altro, della conoscenza delle altre lingue per potersi confrontare e raccontare con gli altri individui.

Molto rilevante, infatti, la sua elaborazione del tema dell'esperienza dell'estraneo (Fremderfahrung), attraverso cui rivisita in maniera originale il problema dell'alterità, vista come sorpresa, meraviglia e pathos, che porta a una soggettività da ripensare.

La cerimonia è stata aperta e chiusa da una esibizione del Coro Cruc dell'Università. Domani il professor Waldenfels inaugurerà il nuovo corso di Laurea magistrale in Filosofia e Forme del Sapere.



