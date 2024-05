Paziente spacciava droga all'ospedale di Nuoro, arrestato

Spacciava droga nel reparto di Dermatologia dell'ospedale San Francesco di Nuoro dove era ricoverato. Gli uomini della Squadra Mobile di Nuoro, su segnalazione del personale sanitario, hanno arrestato un paziente che teneva in camera lo stupefacente suddiviso in dosi, in particolare 1,8 grammi di cocaina e 18 grammi di eroina. La droga è stata sottoposta a sequestro. L a perquisizione è stata estesa al domicilio del paziente in provincia di Cagliari dove sono stati rinvenuti ulteriori 7 grammi di eroina.

L'uomo dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



