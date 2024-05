"Mai più sole", sport e dibattiti sui tumori femminili

Sabato 11 e sabato 25 maggio a Cagliari prevenzione, sport e informazione si uniscono a medici, pazienti, familiari e amici in un gioco di squadra per affrontare il tumore. Anche quest'anno, dopo il successo delle edizioni passate, ritorna "Tumori Femminili e Sport: Un calcio al cancro".

L'iniziativa, giunta all'ottava edizione, è organizzata dall'associazione "Mai Più Sole Contro il Tumore", in collaborazione con Cittadinanzattiva Sardegna Odv Ets, Fondazione Taccia Ets, Fidapa Bpw Italy sezione di Cagliari, patrocinata da Regione Sardegna, Comune di Cagliari e sostenuta dalla Fondazione di Sardegna.

L'evento si svolgerà in due momenti significativi: sabato 11, dalle 9 al Teatro Carmen Melis a Cagliari si terrà il convegno con il focus dedicato al tumore ovarico e alla centralità della paziente; sabato 25 maggio dalle 16 al Centro sportivo Giuseppe Belly (ex Campo Ossigeno) si scenderà in campo per il torneo amatoriale di calcio a 5 femminile.

Il convegno, il cui responsabile scientifico è il professor Antonio Macciò, offre 5 crediti Ecm ai professionisti di numerose discipline mediche e ha l'obiettivo di informare e sensibilizzare la popolazione femminile, sia quella sana, che quella ammalata di tumore ovarico o a rischio di contrarlo. Il tumore ovarico è ancora oggi uno dei cosiddetti "big killers" tra le neoplasie ginecologiche (30%) e occupa il decimo posto tra tutti i tumori femminili (3%): in Italia ogni anno colpisce oltre 5.200 donne. L'informazione e la conoscenza dei sintomi sono molto importanti perchè se il cancro dell'ovaio viene diagnosticato nella fase iniziale, la sopravvivenza ai 5 anni viene raggiunta dal 60% al 90% dei casi.

Tre le sessioni in programma, con interventi di numerosi professionisti del settore, nella prima si parlerà della chirurgia del tumore ovarico, delle nuove terapie e delle cure, e della preservazione della fertilità. Nella seconda spazio al ruolo della riabilitazione, al movimento e all'esercizio fisico e agli stili di vita, compresa una tavola rotonda con testimonianze toccanti di alcune pazienti iscritte alle Associazioni coinvolte nel progetto. Nella terza e ultima sessione di lavori si parlerà della genetica e delle prospettive terapeutiche per combattere il carcinoma ovarico.



