Lettura, colazioni e visite speciali ai Musei civici di Cagliari

È iniziato con un gruppo di lettura dedicato agli adulti e over 65, nella Galleria comunale, il programma di appuntamenti dei Musei civici di Cagliari.

Domenica 12, la stessa Galleria comunale dedica uno spazio alle mamme in occasione della festa a loro dedicata: accederanno gratuitamente al museo se accompagnate dai propri figli e alle 16 potranno partecipare a una visita guidata organizzata ad hoc.

Per la ventesima edizione della Notte Europea dei Musei, iniziativa promossa dal Consiglio d'Europa e dal Ministero della Cultura italiano con lo scopo di incoraggiare l'interesse per il patrimonio museale, la Galleria comunale d'Arte resterà eccezionalmente aperta fino alla mezzanotte, al costo simbolico di un euro. Sono previste una caccia al tesoro per bambini dai 6 ai 10 anni alle 19 e una visita guidata alle 21.

Sabato 18 e sabato 25 ritornano alle 16 i tè al Museo Cardu.

I materiali custoditi in questo particolare museo cittadino raccontano storie di un Oriente lontano e ricco di leggende: attraverso le degustazioni di tè orientali, è possibile immergersi in viaggi a ritroso nelle terre visitate da Stefano Cardu più di un secolo fa.

Ancora la Galleria comunale ospiterà il laboratorio di letture a tema artistico per bambini dai 3 ai 5 anni accompagnati da un adulto. Ogni mese sono proposte delle letture a tema seguite da un laboratorio. L'appuntamento è per il 23 maggio alle 15. A seguire, dalle 16.30, ma per i bambini dai 6 ai 10 anni, un laboratorio creativo con l'obiettivo di valorizzare e sottolineare i libri presenti nella Biblioteca d'Arte. Chiuderà il ciclo di iniziative, domenica 26 alle 10.30, una giornata dedicata alle famiglie con le ormai classiche colazioni al museo nella Galleria comunale e nei Giardini pubblici.



